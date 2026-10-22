Marrakech: un incendie ravage un entrepôt à Sidi Youssef Ben Ali

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entrepôt appartenant à une société chargée de la gestion du secteur de la propreté dans le quartier de Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech. Le sinistre a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants du secteur.

Selon les informations recueillies par Site Info, aucune victime n’a été signalée à la suite de cet incendie. En revanche, le feu a occasionné d’importants dégâts matériels.

L’incident a entraîné une mobilisation des autorités locales et des services de sécurité, qui se sont rendus sur les lieux aux côtés des éléments de la Protection civile. Ces derniers ont déployé d’importants moyens pour maîtriser les flammes et venir à bout du sinistre.

Parallèlement, les services de sécurité ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie.