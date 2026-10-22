PPS: Mohamed Benmoussa annonce son départ du parti

Mohamed Benmoussa a annoncé ce mercredi 21 octobre 2026, sa démission du Parti du progrès et du socialisme (PPS), ainsi que de la présidence du Forum des économistes du parti.

Dans une lettre adressée au secrétaire général, Nabil Benabdallah, et aux membres du bureau politique, il fait part de sa décision de renoncer à son adhésion et aux responsabilités qu’il exerçait au sein de cette structure.

Ce départ intervient quelques semaines après une autre démission. Le 25 septembre dernier, Mohamed Benmoussa avait déjà annoncé son retrait de la vice-présidence du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, la Samir. Dans une lettre adressée au président du Front, El Hassan El Yamani, il avait alors invoqué des « raisons personnelles », sans apporter davantage de précisions.