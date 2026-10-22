Saham Bank lance une nouvelle offre de banque privée dédiée aux grandes fortunes

Saham Bank poursuit sa transformation avec le lancement de « Saham Bank, Private Banking & Family Office », une nouvelle offre destinée aux clients fortunés et aux familles patrimoniales souhaitant bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

À travers cette nouvelle marque, la banque entend renforcer son positionnement sur le segment de la banque privée en proposant un modèle fondé sur la proximité avec les clients, l’expertise patrimoniale, l’innovation financière et le développement de services digitaux de nouvelle génération.

L’offre repose sur quatre piliers. Le premier concerne la relation client, avec la mise à disposition d’un banquier privé dédié, chargé d’accompagner chaque client dans la durée et de le conseiller dans ses décisions patrimoniales, dans un cadre privilégiant l’écoute, la discrétion et la disponibilité.

Le deuxième pilier porte sur l’expertise, notamment en matière de stratégie d’investissement, d’ingénierie patrimoniale, de structuration des actifs et de transmission. L’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux besoins des clients confrontés à des enjeux patrimoniaux complexes.

Saham Bank mise également sur l’innovation financière, à travers des solutions d’investissement conçues dans le respect de la réglementation en vigueur, afin d’élargir les possibilités offertes à sa clientèle.

Le dispositif est complété par une expérience digitale dédiée, articulée autour d’une application mobile intégrant un tableau de bord permettant une vision globale du patrimoine, des fonctionnalités de bourse en ligne et un assistant basé sur l’intelligence artificielle. La plateforme est appelée à évoluer en fonction des attentes des clients.

Un accompagnement patrimonial sur plusieurs générations

Au-delà de la gestion des actifs, Saham Bank, Private Banking & Family Office entend inscrire son accompagnement dans le long terme, avec pour objectifs de préserver et de valoriser les patrimoines, d’en préparer la transmission et de soutenir les projets des générations futures.

Cette ambition est également mise en avant dans la campagne de lancement de la nouvelle marque, qui souligne la continuité patrimoniale et le renouvellement des projets, en cohérence avec la signature de Saham Bank : « Accélérateur de vos ambitions ».

« Notre ambition est de proposer à notre clientèle patrimoniale une expérience distinctive à la hauteur de ses exigences. Avec Saham Private Banking & Family Office, nous associons la force d’une relation privilégiée, l’excellence du conseil et l’innovation pour accompagner les projets patrimoniaux d’aujourd’hui et les ambitions des générations futures », souligne Salima Benhima, directrice de Saham Bank, Private Banking & Family Office.