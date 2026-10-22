Rim Chabat à El Mansouri: «Vous n’avez pas placé les bonnes personnes aux bons postes»

La présidente du groupe parlementaire du Mouvement populaire, Rim Chabat, a vivement critiqué le programme gouvernemental présenté par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, lors de la séance plénière consacrée à la discussion du programme de l’Exécutif pour la législature 2026-2031, à la Chambre des représentants.

Dans son intervention, Rim Chabat a estimé que le programme présenté par le gouvernement ne constituait pas un projet complet, dans la mesure où il ne répondrait pas aux attentes des Marocains et ne comporterait pas d’engagements clairs, de mesures concrètes ni d’objectifs chiffrés précis.

La députée a qualifié ce programme de simple déclaration d’intentions, dénonçant un discours politique classique marqué, selon elle, par « la procrastination et le report ». Elle a notamment relevé le recours récurrent à des formulations telles que « nous nous efforcerons de », « nous travaillerons à » ou encore « nous mettrons à disposition », estimant que ces expressions ne traduisent pas des engagements suffisamment précis.

« Rien n’a changé par rapport au gouvernement précédent »

La présidente du groupe parlementaire du Mouvement populaire a également mis en cause le renouvellement de l’équipe gouvernementale. Selon elle, près de 60 % des partis qui composaient la précédente majorité font toujours partie de la coalition au pouvoir, tandis que 40 % des anciens membres du gouvernement ont été reconduits.

S’adressant directement à Fatima Ezzahra El Mansouri, Rim Chabat a critiqué la répartition des responsabilités au sein de la nouvelle équipe, déclarant : « Excusez-moi, Madame la cheffe du gouvernement, vous n’avez pas placé les bonnes personnes aux bons postes »

Les pénuries d’eau et les problèmes de transport pointés du doigt

Au-delà du contenu du programme gouvernemental, la députée a évoqué plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens, notamment dans la région de Fès-Meknès.

Elle a ainsi dénoncé les coupures répétées d’eau potable enregistrées durant l’été, affirmant que les habitants de Fès pouvaient rester plus de six heures sans approvisionnement en eau.

Rim Chabat a également critiqué l’état des infrastructures autoroutières, évoquant des travaux de réparation récurrents tout au long de l’année et une infrastructure qu’elle juge fragile.

Enfin, elle a pointé les retards fréquents du transport ferroviaire, appelant implicitement à une meilleure prise en compte de ces problèmes concrets dans les priorités de l’action gouvernementale.

À travers cette intervention, la représentante du Mouvement populaire a ainsi remis en question la capacité du programme 2026-2031 à apporter des réponses précises aux préoccupations quotidiennes des Marocains.