Le Real Madrid demande la démission de Javier Tebas, président de LaLiga

Le Real Madrid a demandé vendredi la démission du président de La Liga Javier Tebas après que ce dernier a reproché au club merengue d’utiliser des méthodes de communication rappelant celles des nazies pour critiquer l’arbitrage.

Tebas a déclaré sur ses réseaux sociaux que le Real Madrid se servait d’une chaîne de télévision considérée comme proche de lui pour « jouer toujours la même partition »: « sélectionner les actions qui les intéressent, répéter les insultes, alimenter le soupçon, montrer du doigt les ennemis ».

« Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande qu’utilisait Goebbels, le ministre de la propagande de l’Allemagne nazie: répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit », a-t-il écrit.

Tebas avait précisé que « la comparaison concernait des techniques de propagande et non une idéologie ni bien sûr les supporters madrilènes ».

Le Real Madrid a jugé « absolument intolérable et d’une extraordinaire gravité que quelqu’un qui occupe deux postes de grande responsabilité dans le football espagnol recoure à une comparaison avec les méthodes de la propagande du régime nazi pour discréditer le club, sa direction et sa télévision ».

Le club quinze fois champion d’Europe, qui se plaint d’un arbitrage défavorable, a ajouté que l’attitude de Tebas dénotait « un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles » et demandé sa « démission immédiate ».