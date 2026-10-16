Liga : la suspension de Vinicius Junior confirmée en appel

Par LeSiteinfo avec MAP

La Commission d’appel de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a confirmé, vendredi, la suspension de quatre matchs infligée à l’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, rejetant le recours introduit par le club madrilène.

Cette sanction avait été prononcée mercredi par le Comité de discipline de la RFEF, à la suite de l’expulsion directe du joueur lors de la dernière journée de Liga face à Villarreal.

Vinicius Jr avait écopé de deux matchs de suspension pour avoir tiré les cheveux du défenseur de Villarreal, Nathan Saliba, alors que les deux joueurs ne se disputaient pas le ballon, et de deux matchs supplémentaires pour son « attitude agressive » envers l’arbitre après son expulsion.

Dans sa décision, la Commission d’appel a estimé qu’aucune erreur matérielle manifeste de l’arbitre n’avait été établie, jugeant également justifiée l’application des dispositions disciplinaires ayant conduit à cette sanction.

Le Real Madrid entend désormais saisir le Tribunal administratif du sport (TAD) afin d’obtenir l’annulation totale ou partielle de la suspension ou, à défaut, sa suspension provisoire.

Si la sanction est maintenue, l’international brésilien manquera les quatre prochaines rencontres de Liga du Real Madrid, dont le Clasico face au FC Barcelone, prévu le 25 octobre au Spotify Camp Nou, ainsi que les matchs contre le Séville FC, dimanche, le Racing Santander, le 1er novembre, et Valence, le 7 novembre.

S.L.