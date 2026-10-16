Lions de l’Atlas : Yassine Khalifi vise une participation au Mondial 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain marocain du Sporting Charleroi, Yassine Khalifi, ambitionne de rejoindre les Lions de l’Atlas et de prendre part à la Coupe du monde 2030, qui sera coorganisée notamment par le Maroc, a-t-il confié au quotidien belge « Le Soir ».

« C’est un grand rêve », a déclaré Khalifi au sujet du Mondial 2030, soulignant toutefois la nécessité de poursuivre sa progression pour prétendre à une place en sélection nationale A.

« Il y a des joueurs qui évoluent à un niveau supérieur, en Ligue des champions ou en Europa League. Ils ont encore de l’avance sur moi. Je dois continuer à travailler pour rejoindre l’équipe nationale A », a affirmé l’ancien pensionnaire de l’Académie Mohammed VI de football.

Khalifi nourrit également l’ambition d’évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens, au sein d’un club correspondant à son style de jeu. « Jouer au Barça, par exemple, ce serait magnifique », a souligné le milieu central de 21 ans.

Conscient que l’échéance du Mondial 2030 se prépare dès à présent, le champion du monde U20 estime qu’il doit continuer à progresser pour espérer faire partie de l’aventure marocaine.

Yassine Khalifi s’est imposé comme l’une des révélations du Sporting Charleroi depuis le début de la saison, après une première année d’adaptation marquée par un temps de jeu limité. Né à Marrakech, il a intégré l’Académie Mohammed VI de football à l’âge de 12 ans, avant de rejoindre l’Union Touarga à 17 ans, puis le LOSC Lille à l’été 2023, où il a évolué près de deux saisons avec la réserve, avant de signer à Charleroi à l’été 2025.

S.L