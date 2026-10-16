Jalal Charaf nommé ministre du Tourisme: ce qu’il faut savoir sur son parcours

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Par LeSiteinfo avec MAP

Jalal Charaf, que SM le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, est né le 22 août 1975.

Charaf a occupé, jusqu’à juillet 2026, les postes de doyen exécutif de la division Business & Management et de président du Conseil de l’IA de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Entre février 2024 et avril 2026, il a exercé la fonction de président des Conseils d’Administration de plusieurs entreprises.

En 2021, il a été responsable des Farmer Solutions au sein de la Business Unit Engrais relevant de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP).

D’août 2019 à juin 2021, M. Charaf a été directeur général délégué de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et président du directoire de l’Observatoire des Métiers et Compétences des Branches Professionnelles (ODB) de la CGEM.

Charaf a occupé, entre 1999 et 2017, plusieurs postes de responsabilité dans des entreprises du secteurs privé, ainsi qu’au sein de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) où il a été directeur central en charge des Organisations et Systèmes d’Information ainsi que de la Formation continue.

Charaf est titulaire de diplômes et de certificats de plusieurs universités et établissements d’enseignement supérieur, notamment la Quantic School of Business and Technology, l’Université de Harvard et l’Université de Cornell, aux Etats Unis. Il est lauréat, en outre, de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Paris 1.