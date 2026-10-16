Fatima Ezzahra El Mansouri promet des mesures pour améliorer le quotidien des Marocains (VIDEO)

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Par LeSiteinfo avec MAP

La nouvelle cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a salué la compétence et l’expérience des personnalités nommées au sein du nouvel Exécutif, soulignant également la place accordée aux femmes et aux jeunes dans la composition de l’équipe gouvernementale.

Dans sa première déclaration à la suite de la nomination royale du nouveau gouvernement, ce vendredi 16 octobre, El Mansouri a estimé que les profils retenus reflètent une diversité générationnelle et une représentation féminine importante.

Elle a également relevé la proximité des quatre partis formant la coalition gouvernementale en matière de références et de programmes politiques, mettant en avant leur volonté commune de travailler autour d’orientations partagées.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, indiqué que la majorité avait élaboré un programme ambitieux destiné à répondre aux attentes des citoyens et à relever les principaux défis évoqués par le roi Mohammed VI dans ses discours prononcés au cours de l’année.

Fatima Ezzahra El Mansouri s’est dite très optimiste quant à la capacité des mesures prévues dans ce programme à répondre aux espoirs des Marocains et à produire des effets positifs sur leur vie quotidienne.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a présidé, ce vendredi 16 octobre 2026, au Palais royal de Rabat, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement. À cette occasion, les membres du nouvel Exécutif ont prêté serment devant le Souverain.