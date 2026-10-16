Qui est Youns Bjijou, le nouveau ministre de la Santé et de la Protection sociale ?

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Par LeSiteinfo avec MAP

Youns Bjijou, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre de la Santé et de la Protection sociale, est né le 22 juin 1971 à Taza.

Youns Bjijou est directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, depuis le 12 juillet 2023 et directeur délégué de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zayed, depuis le 9 septembre 2022.

Professeur de l’enseignement supérieur grade C à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Bjijou a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de cet établissement, notamment ceux de chef du département d’anatomie, de directeur de l’Unité pédagogique et de recherche d’anatomie et de chef du Laboratoire de chirurgie expérimentale et de microchirurgie.

Membre fondateur de l’Académie africaine des sciences de la santé dont il est le Secrétaire perpétuel depuis novembre 2025, Bjijou est membre de plusieurs société savantes, dont la Société Royale Marocaine de Gynécologie Obstétrique, la Société Marocaine des Maladies du Sein, la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire et la Société Française de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne.

Il a assumé aussi la fonction de vice-président aux affaires académiques de l’Université internationale Abulcassis des sciences de la santé, de septembre 2016 à septembre 2022.

Docteur en médecine, Youns Bjijou est titulaire d’un certificat « Leadership et Management complexe » à Sciences Po-Paris, d’un diplôme d’université « Pédagogie Médicale » à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, d’un Exécutive Master en « Gestion et Politiques de Santé » à Sciences Po-Paris et d’un diplôme de spécialité en gynécologie obstétrique. Sur le plan personnel, Youns Bjijou est marié et père d’un enfant.