«Un joueur exceptionnel»: Hansi Flick encense Abdessamad Ezzalzouli

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé son admiration pour l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli, qui évolue actuellement au Real Betis, à la veille de la confrontation entre les deux équipes, prévue samedi dans le cadre de la 9e journée du championnat espagnol.

En conférence de presse, le technicien allemand n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’ailier marocain, formé au FC Barcelone, en mettant notamment en avant ses qualités techniques, sa confiance en lui et sa capacité à faire la différence dans les duels.

«J’aime beaucoup Abdessamad Ezzalzouli. J’apprécie son style de jeu et sa confiance en lui dans les situations de un contre un», a déclaré Flick, soulignant les qualités individuelles du joueur marocain.

L’entraîneur du Barça a également salué ses performances offensives, notamment sa capacité à trouver le chemin des filets. «Il a marqué et je ne peux que dire que c’est un joueur exceptionnel. Il est formidable », a-t-il ajouté.

Cette rencontre revêt une dimension particulière pour Ezzalzouli, qui retrouvera un club qu’il connaît bien. L’international marocain a en effet évolué sous les couleurs du FC Barcelone avant de poursuivre sa carrière au Real Betis.

Le club catalan aurait par ailleurs envisagé de récupérer son ancien joueur, en s’appuyant sur une clause figurant dans son contrat de transfert vers le club andalou.

Les déclarations de Hansi Flick témoignent ainsi de l’estime portée au Lion de l’Atlas, qui aura l’occasion de confirmer ses qualités face à son ancien club lors de cette affiche de Liga.