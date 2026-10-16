La Galerie Banque Populaire célèbre l’héritage artistique d’Abderrahmane Rahoule

Certaines œuvres traversent le temps. D’autres ouvrent la voie à de nouvelles générations. Et parfois, les deux se rencontrent pour écrire une nouvelle page de l’histoire artistique. C’est cette rencontre que la Galerie Banque Populaire de Rabat invite le public à découvrir à travers l’exposition « Du Groupe de Casablanca aux nouvelles générations », du 8 octobre 2026 au 27 mars 2027.

Au cœur de cette exposition, une histoire singulière : celle d’Abderrahmane Rahoule, artiste emblématique de la modernité artistique marocaine, et de huit créateurs réunis autour d’un même désir, celui de rendre hommage à un homme dont l’œuvre, l’enseignement et la générosité ont contribué à façonner plusieurs générations d’artistes.

Peintre, sculpteur, céramiste, enseignant et ancien directeur de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, Abderrahmane Rahoule incarne une génération d’artistes qui a profondément renouvelé les codes de la création marocaine. Héritier des idéaux du Groupe de Casablanca, mouvement qui a contribué à l’émergence d’une modernité artistique profondément ancrée dans l’identité culturelle nationale, il a su faire dialoguer les formes, les couleurs et les matières, tout en cultivant une attention particulière aux nouvelles générations.

À ses côtés, huit artistes aux univers singuliers : Yahya Al Mukhtar, Youness Amriss (Dynam), Nabil Bahya, Zineb Bennani-Smires, Mohammed El Belaoui (Rebel Spirit), Zineb El Ouardi, Oussama Mahassine et Youness Miloudi.

De la peinture au street art, de l’abstraction aux expressions figuratives, leurs œuvres explorent les questions d’identité, de mémoire, de patrimoine et de transformation de la société marocaine.

Si leurs langages artistiques diffèrent, tous partagent une même conviction : l’héritage artistique n’est pas seulement destiné à être préservé, il est aussi appelé à être réinventé. L’exposition donne ainsi à voir une scène artistique marocaine vivante, plurielle et résolument tournée vers l’avenir, sans jamais perdre le lien avec les racines qui la nourrissent.

À travers cette exposition, la Banque Populaire réaffirme son attachement à la promotion de l’art et à la valorisation du patrimoine culturel marocain. En faisant de sa galerie un espace de rencontre entre artistes confirmés et nouvelles générations, la Banque entend contribuer à la circulation des idées, au dialogue des sensibilités et à la reconnaissance des talents qui participent au rayonnement de la création nationale.