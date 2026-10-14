Real Madrid: suspendu quatre matches, Vinicius Jr manquera le Clasico

Exclu pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire samedi contre Villarreal en Liga (1-0), l’attaquant star du Real Madrid Vinicius Junior a écopé mercredi de quatre matches de suspension et manquera donc le Clasico contre le FC Barcelone, le 25 octobre.

La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a confirmé la sanction envers l’international brésilien: deux rencontres pour son carton rouge et deux autres pour ses protestations envers l’arbitre.

L’attaquant madrilène sera donc indisponible pour le Clasico contre le FC Barcelone, le 25 octobre au Camp Nou, et pour trois autres matches contre le Séville FC, le Racing Santander et Valence.

En pleine crise de confiance, il avait cru se libérer en retrouvant le chemin des filets samedi face à Villarreal (1-0), mais a vu son but annulé avant d’être expulsé directement pour avoir tiré les cheveux du Canadien Nathan Saliba au départ de l’action.

Fou de rage envers l’arbitre, le N.7 merengue a dû être contenu par ses coéquipiers et s’est ensuité excusé sur Instagram auprès de son « équipe et de ses supporters ». Son entraîneur José Mourinho a lui choisi de ne pas se présenter devant la presse pour protester contre l’arbitrage.

Le Real était parvenu à remporter ce match grâce au premier but de la jeune recrue ivoirienne Yan Diomandé, qui a évité une nouvelle contre-performance au géant espagnol, actuellement quatrième de Liga et déjà distancé à six points de son éternel rival, le FC Barcelone, leader invaincu.