Gouvernement El Mansouri: qui sont les six femmes nommées ministres ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La nouvelle cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, également coordinatrice nationale de la direction collégiale du secrétariat général du Parti authenticité et modernité (PAM), a porté son choix sur six femmes pour occuper des postes stratégiques au sein du nouvel exécutif.

Parmi les personnalités féminines retenues figure Charafat Afilal, nommée à la tête du ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable. Najwa Koukous prend, quant à elle, les rênes du ministère de la Famille, du Développement social et de l’Égalité.

D’autres nominations concernent des postes de ministres déléguées auprès de plusieurs départements ministériels. Qoloub Fitaḥ a ainsi été nommée ministre déléguée auprès de la cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le Parlement et de la Société civile.

De son côté, Madiha Khayr occupera le poste de ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification.

La nouvelle équipe gouvernementale compte également Fatima Saadi, nommée ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, chargée de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Enfin, Aïcha Kelaa a été désignée ministre déléguée auprès du ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, avec pour mission de piloter le volet relatif à la réforme de l’administration.

À travers ces six nominations, les femmes se voient confier des responsabilités dans des secteurs clés, allant de l’énergie et des mines aux politiques sociales, en passant par la formation professionnelle, l’habitat et la modernisation de l’administration.