Carton rouge de Vinicius: Mourinho boycotte la conférence de presse

L’entraîneur du Real Madrid José Mourinho a décidé de ne pas se présenter devant la presse samedi soir après la victoire (1-0) contre Villarreal en Liga pour protester contre le carton rouge reçu par Vinicius Junior, a confirmé le club espagnol à l’AFP.

L’attaquant brésilien, entré en jeu en deuxième mi-temps après avoir été laissé sur le banc pour la première fois de la saison, a cru marquer avant d’être finalement exclu directement pour avoir tiré les cheveux du Canadien Nathan Saliba au départ de l’action (71e). Il pourrait être suspendu plusieurs matches.

Le technicien portugais, furieux contre cette décision, a annulé sa conférence de presse et ne s’est pas rendu au micro des diffuseurs officiels du championnat espagnol, comme il y est pourtant contraint après chaque rencontre.

L’entraîneur madrilène, habitué aux coups de communication, s’expose à une sanction disciplinaire de la part de la Liga et à une lourde amende pour ce manquement à ses obligations.

Cette scène rappelle l’épisode précédant la finale de Coupe du Roi 2025, lorsque le Real avait décidé de boycotter les activités médiatiques protocolaires pour protester contre la nomination d’un arbitre qui dénonçait les pressions de Real Madrid TV.

S.L