ESSEC et BOA s’allient pour financer les études de jeunes talents africains à Rabat

ESSEC Business School – Campus Afrique et BANK OF AFRICA annoncent la signature d’une convention de partenariat stratégique visant à faciliter l’accès de jeunes talents africains au Bachelor International Program in Business Administration (IPBA) de l’ESSEC Business School – Campus Afrique, à Rabat.

À travers le programme « BOA EXCELLENCE », les deux institutions souhaitent contribuer à lever les barrières financières qui peuvent limiter l’accès des meilleurs talents africains à une formation d’excellence. Le programme s’adresse, à son lancement, à des bacheliers issus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal, sélectionnés dès le lycée, sur le mérite et l’égalité des chances. La priorité est donnée aux élèves excellents dont les familles ne disposent pas des moyens de financer une scolarité privée, idéalement issus de lycées publics.

La première promotion, prévue pour la rentrée de septembre 2027, accueillera 12 étudiants par promotion, soit deux étudiants par pays participant. Le programme prévoit 3 promotions successives, soit 36 étudiants au plus fort du programme.

Le dispositif repose sur un modèle associant excellence académique et accompagnement financier avec engagement réciproque : l’étudiant s’engage sur sa réussite académique et son assiduité, les partenaires sur la prise en charge de son parcours. Aucun frais n’est à régler pendant les études : les frais de scolarité sont financés par un crédit étudiant octroyé par BANK OF AFRICA qui prend en charge les intérêts du crédit pendant la période prévue au programme ainsi que les frais de vie des étudiants. Le financement des études peut couvrir jusqu’à trois années de formation.

L’ESSEC assure de son côté l’admission académique des candidats, l’accompagnement et le suivi de leur parcours, ainsi que leur accès aux résidences du campus de Rabat, selon les conditions prévues par la convention.

À travers cette initiative, ESSEC Business School – Campus Afrique et BANK OF AFRICA affirment leur volonté commune de contribuer au développement des talents africains et de favoriser une plus grande égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur international.