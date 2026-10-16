Ayyoub Bouaddi : le grand regret du football français, selon Dave Appadoo

La prestation d’Ayyoub Bouaddi face au Paris Saint-Germain a particulièrement séduit Dave Appadoo. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le journaliste sportif n’a pas tari d’éloges sur le milieu de terrain marocain de Manchester City, estimant que son entrée avait transformé le jeu des Citizens.

« Quand il est rentré, il a complètement changé la face du jeu de Manchester City », a-t-il souligné, avant de saluer une seconde période qui méritait, selon lui, une note de 8 sur 10. « Ce qu’il fait, c’est prodigieux », a insisté le consultant.

Au-delà de cette rencontre, Dave Appadoo voit en Bouaddi un joueur promis à un grand avenir. « J’ai l’impression qu’il va arriver à un niveau très haut », a-t-il affirmé. À ses yeux, cette prestation pourrait même lui permettre de franchir un cap dans la hiérarchie mancunienne : « À mon avis, ce soir, il a gagné sa place de titulaire à City. »

Cette intervention a également conduit le journaliste à revenir sur le choix international de Bouaddi. Passé par les sélections françaises de jeunes avant de représenter le Maroc, le milieu de terrain pourrait, selon lui, devenir un regret majeur pour les Bleus.

« C’est un peu le raté du football français de ne pas avoir réussi à peut-être le convaincre de ce projet équipe de France. Tant mieux pour le Maroc », a déclaré Appadoo.

Le consultant estime notamment que les qualités de Bouaddi correspondent au football recherché par Zinédine Zidane. « Tu n’as pas l’impression qu’on ait l’équivalent à ce niveau-là », a-t-il avancé, avant de conclure : « Peut-être que Bouaddi était fait pour le projet Zidane… »

H.M.