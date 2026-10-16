Raja: quatre absences pour le déplacement au Nigeria (Coupe de la CAF)

Le Raja de Casablanca poursuit sa préparation pour affronter les Nigérians d’El-Kanemi Warriors, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Les Verts ont effectué une dernière séance d’entraînement à l’académie du club jeudi après-midi et s’envoleront ce vendredi pour le Nigeria, avec l’objectif de décrocher un résultat positif à l’extérieur.

Pour ce déplacement, le club devra composer avec quatre absences : Ismaïl Mokaddem, écarté pour des raisons disciplinaires, ainsi qu’Ayoub El Amloud, Adel Bettaieb et Adam Ennaffati, blessés.

Le staff technique a programmé une séance samedi sur la pelouse du stade qui accueillera la rencontre. Elle permettra aux joueurs de s’adapter au gazon synthétique et de procéder aux derniers réglages avant le match.

Rappelons qu’El-Kanemi Warriors recevra le Raja dimanche prochain, à partir de 15 heures.

H.M.