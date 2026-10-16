Economie

La Bourse de Casablanca termine la séance de vendredi proche de l’équilibre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2026 - 16:30
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé la séance de vendredi proche de l’équilibre, son indice principal, le MASI, cédant 0,01% à 16.997,92 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, ont reculé de 0,14%, chacun, à 1.232,03 pts et 1.253,35 pts, respectivement.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’est stabilisé à 1.616,68 pts.

S.K

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