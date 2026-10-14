Qui sont les trois femmes aux commandes des groupes parlementaires ?

La présence féminine se renforce au sein de la Chambre des représentants. Trois femmes ont été choisies pour diriger des groupes parlementaires ou assurer la coordination d’un groupement parlementaire, à l’occasion de la mise en place des instances de la nouvelle législature.

L’annonce a été faite ce mercredi par le président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, lors de la séance plénière consacrée à l’élection des membres du bureau de la Chambre et des présidents des commissions parlementaires permanentes.

Les partis de l’Istiqlal et du Mouvement populaire, ainsi que l’Alliance de la gauche, ont porté leur choix sur des femmes pour occuper ces fonctions, illustrant leur présence croissante aux postes de responsabilité au sein de l’institution législative.

Rim Chabat prend les commandes du groupe du Mouvement populaire

La députée Rim Chabat a été désignée à la tête du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP) pour la nouvelle législature, à la suite des élections législatives du 23 septembre 2026.

Ce choix a été arrêté par les membres du groupe lors d’une réunion tenue mardi. Elle succède ainsi à Driss Sentissi, qui avait dirigé le groupe parlementaire lors de la précédente législature.

Rim Chabat a remporté son siège à la Chambre des représentants après avoir obtenu 7.515 voix en tant que tête de liste du Mouvement populaire dans la circonscription de Fès-Nord.

Madiha Khiyir à la tête du groupe istiqlalien

De son côté, le Parti de l’Istiqlal a désigné Madiha Khiyir à la présidence du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants. Elle succède à Allal Amraoui.

Cette décision a été prise par le comité exécutif du parti lors d’une réunion tenue jeudi, soit la veille de l’ouverture de la nouvelle législature.

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a souligné l’importance de la représentation des femmes et des jeunes, qu’il considère comme deux piliers du renouvellement des élites et du renforcement de la représentativité des différentes composantes de la société au sein de l’institution législative.

Selon les données communiquées par le parti, le groupe istiqlalien compte 14 députées, soit environ 22 % de ses membres. Il comprend également 11 jeunes parlementaires, représentant près de 17 % de l’effectif total, dont deux jeunes femmes et un jeune homme appartenant à la génération Z.

Nabila Jalal coordonne le groupement parlementaire de l’Alliance de la gauche

Pour sa part, l’Alliance de la gauche a choisi Nabila Jalal pour assurer la coordination de son groupement parlementaire durant la première moitié de l’actuelle législature.

Cette désignation a été décidée lors d’une réunion de la commission de supervision de l’Alliance, tenue le samedi 10 octobre 2026, en présence des membres du groupement parlementaire.

Avec ces trois nominations, les femmes occupent désormais des fonctions de premier plan dans l’organisation des groupes et des groupements parlementaires, à l’heure où la nouvelle législature entame la mise en place de ses structures et de ses instances dirigeantes.