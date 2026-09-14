Liga : chaleureuse accolade entre Abde et Akhomach avant Betis-Villarreal (VIDEO)

Avant le coup d’envoi du match opposant ce lundi soir le Real Betis à Villarreal, les internationaux marocains Abde Ezzalzouli et Ilias Akhomach ont partagé un moment de complicité qui n’est pas passé inaperçu.

Les deux joueurs marocains se sont chaleureusement salués et enlacés avant le début de la rencontre, affichant une belle proximité malgré le fait qu’ils défendent les couleurs de deux équipes adverses.

Cette accolade entre Abde, qui évolue au Real Betis, et Akhomach, joueur de Villarreal, a rapidement attiré l’attention des supporters et des internautes, notamment en raison de leur relation au sein de la sélection marocaine.

Une image empreinte de fair-play entre les deux Lions de l’Atlas, avant de laisser place à la rivalité sportive sur la pelouse.

🇲🇦🤝 Les retrouvailles entre Abde Ezzalzoulli et Ilias Akhomach avant leur confrontation de ce soir 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗜𝗡 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗔 💎 pic.twitter.com/Gwk7izM8IQ — NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) September 14, 2026