Adam Masina met fin à sa carrière à l’âge de 32 ans

Le défenseur international marocain Adam Masina a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur à l’âge de 32 ans, après avoir été freiné par une grave blessure et une succession de pépins physiques ces dernières années.

Sans club et éloigné des terrains depuis janvier dernier, le joueur n’a pas réussi à trouver une nouvelle équipe. La finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée face au Sénégal constitue ainsi sa dernière apparition sous le maillot des Lions de l’Atlas.

Le défenseur marocain a notamment été confronté à de sérieuses difficultés physiques au cours des dernières saisons. Lors de l’exercice 2022-2023, alors qu’il évoluait à l’Udinese, il avait subi une rupture des ligaments croisés, une blessure qui l’avait éloigné des terrains.

Au début de l’année 2026, après son retour de la CAN remportée avec le Maroc, Adam Masina a également souffert d’une contusion à la hanche. Depuis, il n’a disputé aucune rencontre officielle, une situation qui a progressivement compromis la poursuite de sa carrière au plus haut niveau.

Malgré cette décision, l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas ne compte pas tourner définitivement le dos au football. Il a choisi de rester dans le milieu en rejoignant Progresso, un club italien évoluant dans les divisions amateurs, où il occupera désormais un rôle technique plutôt que de poursuivre sa carrière sur le terrain.

Cette reconversion marque ainsi un nouveau chapitre dans le parcours d’Adam Masina, contraint de raccrocher les crampons à 32 ans, mais déterminé à poursuivre son aventure dans le monde du football.