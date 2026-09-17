Soutien à Sebta: Mohamed Ouahbi prend la défense d’Abde Ezzalzouli

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Mohamed Ouahbi a appelé à soutenir Abdessamad Ezzalzouli après la polémique provoquée par le port d’un t-shirt en soutien à Sebta.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi au complexe Mohammed VI de Maâmora, le sélectionneur national a assuré que l’attaquant du Betis Séville ignorait la nature du message figurant sur le vêtement et que son geste n’était aucunement intentionnel, qualifiant l’incident de simple « maladresse ».

« Personne ne peut remettre en cause l’amour d’Ezzalzouli pour le Maroc. Le t-shirt lui a été remis dans le tunnel menant à la pelouse », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur a également rappelé que le joueur cherchait avant tout à retrouver du temps de jeu et une place de titulaire, afin de revenir à son meilleur niveau avec son club et la sélection nationale.

« Nous devons le soutenir et l’aider à surmonter cette période », a insisté Mohamed Ouahbi, avant de conclure : « Le dossier est clos et nous n’entrerons pas dans des considérations politiques. »

H.M.