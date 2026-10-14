Sénégal: l’ancien sélectionneur Pape Thiaw endeuillé par le décès de son père

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, est en deuil après le décès de son père, Mamadou Thiaw. Cette disparition a suscité une vague d’émotion dans les milieux du football sénégalais.

À la suite de cette épreuve familiale, le technicien sénégalais a reçu de nombreux messages de condoléances et de soutien, tandis que plusieurs acteurs du football national ont exprimé leur solidarité avec lui et sa famille.

Selon les informations communiquées, la levée du corps est prévue à la mosquée Wagu Niayes, à Dakar, avant le transfert de la dépouille vers la ville de Touba, où le défunt sera inhumé.

Pape Thiaw avait dirigé la sélection sénégalaise durant la période ayant conduit les Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.

Cette triste nouvelle intervient alors que le monde du football sénégalais se mobilise pour apporter son soutien à l’ancien sélectionneur et à ses proches dans cette douloureuse épreuve.