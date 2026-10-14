Maroc
CAN de futsal au Maroc: match nul entre la Libye et l’Algérie (2-2)
Par LeSiteinfo avec MAP
Les sélections libyenne et algérienne de futsal ont fait match nul 2 buts partout, mercredi à la salle Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc-2026).
Lors de la première journée, l’Algérie s’était inclinée face au Maroc sur le score de 4 buts à 0, tandis que la Libye avait perdu contre la Zambie par 3 buts à 1.
L’autre match de ce groupe opposera plus tard dans la journée le Maroc à la Zambie.
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