Chambre des Représentants: le Roi félicite Ahmed Touizi à la suite de son élection

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ahmed Touizi à la suite de son élection à la présidence de la Chambre des Représentants.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de plein succès à M. Touizi dans l’exercice de ses nouvelles missions parlementaires.

Le Souverain dit souhaiter que la confiance placée en Touizi pour occuper ce Haut poste constitutionnel ainsi que la longue expérience parlementaire qu’il a accumulée lui seront d’un grand apport pour ne ménager aucun effort, aux côtés de l’ensemble des membres de la Chambre des Représentants, en vue de contribuer avec efficience et efficacité, et dans un esprit de citoyenneté sincère, à la promotion du rendement de cette honorable institution sur le plan d’amélioration et d’accélération de la cadence de l’action législative et de contrôle, tout en veillant à placer l’intérêt suprême de la Nation et des citoyens au-dessus de toute considération, conformément aux exigences de la responsabilité éthique inhérente à la pratique parlementaire afin de s’acquitter pleinement de cette mission.

« Nous prions le Très-Haut de guider vos pas et de couronner de succès vos efforts ainsi que ceux de l’ensemble des membres de la Chambre pour accomplir vos nobles missions », poursuit SM le Roi, tout en les assurant de Sa Haute bienveillance et de Sa Haute sollicitude.