CAF: Samuel Eto’o parmi les candidats potentiels à la succession de Patrice Motsepe

Le quotidien britannique The Guardian a publié, ce mardi, un article consacré aux personnalités susceptibles de briguer la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), alors que l’avenir de l’instance continentale suscite de nouvelles interrogations.

Selon le journal, l’influence de l’actuel président de la CAF, Patrice Motsepe, aurait été fragilisée par la décision de modifier le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’annonce du retour à une organisation tous les deux ans, seulement dix mois après l’adoption du principe d’une édition tous les quatre ans, aurait notamment suscité des interrogations et entamé la confiance de plusieurs dirigeants africains envers le responsable sud-africain.

Ce changement devrait être soumis à validation en novembre prochain, à Abidjan.

Pour rappel, Patrice Motsepe avait déjà annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat en 2029. Il s’était également engagé à mobiliser le soutien unanime des 54 associations membres de la CAF en faveur de Gianni Infantino, en vue de sa réélection à la tête de la FIFA, lors du scrutin prévu en mars prochain au Maroc.

Samuel Eto’o parmi les prétendants potentiels

Dans ce contexte, plusieurs personnalités commencent à se positionner en vue d’une éventuelle succession de Patrice Motsepe. Parmi les noms cités figure celui de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football et membre du comité exécutif de la CAF.

D’autres dirigeants sont également évoqués, notamment Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, Yacine Idriss Diallo, à la tête de la Fédération ivoirienne, ainsi que Souleiman Waberi, dirigeant du football djiboutien.

Si aucune succession n’est encore officiellement engagée, ces candidatures potentielles témoignent des enjeux liés à la gouvernance de l’instance dirigeante du football africain.

Des incertitudes autour de la CAN 2027

Au-delà de la question de la succession de Patrice Motsepe, plusieurs dossiers restent en suspens, notamment la situation financière de la CAF et l’organisation de la CAN 2027, qui doit se tenir au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le calendrier de cette édition n’est pas encore définitivement clarifié, notamment concernant son maintien en juin et juillet. Un éventuel report à la fin de l’année pourrait avoir des répercussions sur les calendriers des compétitions européennes, en raison des contraintes liées à la disponibilité des joueurs et aux engagements des clubs.

Autant de dossiers qui pourraient peser sur les prochains mois de la gouvernance du football africain, à l’approche des échéances électorales et des décisions attendues sur l’avenir de la CAN.