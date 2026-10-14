Douanes: plus 80 milliards de DH de recettes à fin septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes douanières ont été de 80,28 milliards de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2026, en amélioration de 9,9% comparativement à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces recettes proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, fait savoir la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Dans le détail, les recettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2026 ont atteint 13,689 MMDH contre 12,339 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 10,9%.

Les recettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 50,013 MMDH à fin septembre 2026 contre 45,58 MMDH à fin septembre 2025, enregistrant une augmentation de 9,7%.

S’agissant de la TVA sur les produits énergétiques et celle sur les autres produits, elles ont enregistré, respectivement, une hausse de 22,1% et de 7,5%.

Les recettes de la TIC sur les produits énergétiques ont, quant à elles, atteint 16,583 MMDH contre 15,126 MMDH, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau un an auparavant.