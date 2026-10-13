Le gardien marocain Adam Mouak convoqué avec le PSG face à Man. City

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune gardien marocain Adam Mouak figure dans le groupe des 23 joueurs convoqués par l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, pour le déplacement face à Manchester City, prévu mardi soir à l’Etihad Stadium, dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Formé au sein du club parisien depuis son enfance, le portier de 17 ans occupe le rôle de troisième gardien dans la hiérarchie de l’équipe première, derrière le Russe Matvey Safonov et le Français Lucas Chevalier.

L’intégration du jeune Lionceau de l’Atlas au groupe professionnel parisien, aux côtés de son compatriote Achraf Hakimi, intervient en raison de l’indisponibilité du portier italien Alessandro Longoni depuis plusieurs semaines pour cause de blessure.

Cette convocation constitue une nouvelle étape dans le parcours du jeune joueur qui poursuit son développement au centre de formation parisien, tout en représentant le Maroc dans les catégories de jeunes.

Adam Mouak a notamment été appelé avec la sélection marocaine U17 pour des stages de préparation et des rencontres amicales, avant de rejoindre les U18 marocains lors d’un tournoi international organisé en Espagne en septembre dernier, dans le cadre de la préparation aux échéances internationales de la catégorie.

Double champion d’Europe en titre, le PSG aborde cette confrontation face au club anglais avec l’ambition de réaliser une performance de premier plan. Il pourra notamment compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et de Nuno Mendes, laissés au repos lors du week-end précédent. En revanche, le milieu Senny Mayulu, qui souffre d’une blessure à la cuisse, ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués.

Le déplacement à Manchester représente un rendez-vous important pour les hommes de Luis Enrique, leaders du classement de la compétition. Une victoire sur la pelouse de l’Etihad Stadium leur permettrait de consolider leur position et de marquer les esprits dès cette deuxième journée.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé la campagne de défense de sa couronne européenne en battant le Slovan Bratislava sur le score sans appel de 6 buts à 1 lors de la première journée. Après le déplacement très attendu à Manchester City, il retrouvera la semaine prochaine le FC Barcelone à domicile pour la troisième journée.

S.L.