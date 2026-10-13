Le roi Felipe VI et la reine Letizia entament leur visite à Sebta

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Le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia sont arrivés mardi au préside occupé de Sebta pour une visite diplomatiquement sensible, deux mois et demi après l’arrivée massive de migrants dans la ville.

Selon l’AFP, le couple royal a été accueilli près de la mairie par des habitants brandissant des drapeaux espagnols. Les souverains ont serré des mains et échangé avec les personnes présentes, avant de rencontrer les autorités locales.

Il s’agit de la première visite d’un souverain espagnol à Sebta depuis celle de Juan Carlos, père de Felipe VI, en 2007. Ce déplacement avait alors provoqué une crise diplomatique avec le Maroc.

Après leur rencontre avec les autorités locales, les souverains doivent visiter un établissement scolaire accueillant des élèves issus des communautés catholique, musulmane, juive et hindoue.

Ils se rendront ensuite au cimetière de Sidi Embarek, où ils rendront hommage à plus d’une centaine de personnes mortes lors de l’arrivée massive de migrants. Felipe VI, qui avait qualifié les événements de Sebta d’« inacceptables », doit également prendre la parole lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile locale.

Mercredi, les Souverains d’Espagne se rendront au préside occupé de Melilla.

Cette visite à Sebta et Melilla intervient dans un contexte sensible pour les relations maroco-espagnoles. Vendredi, devant le Parlement, le Roi Mohammed VI a défendu le partenariat avec l’Espagne, tout en rejetant fermement toute tentative de « pression » ou de « chantage ». Le Souverain a souligné les « importantes avancées » réalisées avec Madrid, notamment en matière de lutte contre les migrations irrégulières, tout en évoquant les « défis majeurs » auxquels ce partenariat se heurte aujourd’hui.