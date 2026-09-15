Ligue des champions: Munich accueillera la finale en 2028, Barcelone celle de 2029

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La finale de la Ligue des champions 2028 se tiendra à l’Allianz Arena de Munich alors que celle de l’édition 2029 aura lieu au Camp Nou à Barcelone, a annoncé mardi l’UEFA.

Munich avait déjà accueilli la finale de la C1 en 2025, théâtre du premier sacre du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan (5-0).

La dernière finale de Ligue des champions disputée au Camp Nou remonte en revanche à 1999 avec cet incroyable dénouement, entré dans la légende, entre le Bayern Munich et le Manchester United d’Alex Ferguson, titré après avoir inscrit deux buts dans les arrêts de jeu (2-1). L’Espagne sera ainsi de nouveau à l’honneur, deux ans seulement après la finale de 2027 d’ores et déjà prévue au Metropolitano de Madrid.

En ce qui concerne les finales de Ligue Europa, l’UEFA a désigné Bucarest (2028) et Belgrade (2029). Les finales de Ligue Conférence ont été attribuées à Turin (2028) et à Budapest (2029) alors que la Supercoupe d’Europe se déroulera en 2027 à Amsterdam et en 2028 à Astana, la capitale du Kazakhstan.

Pour les femmes, Lyon a été désigné pour la finale de la Ligue des champions en 2028 et Cardiff pour celle de 2029.

S.L.