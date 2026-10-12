Tennis: Younes Lalami Laaroussi décroche un deuxième titre Challenger en double

Le tennisman marocain Younes Lalami Laaroussi a remporté son deuxième titre sur le circuit ATP Challenger en double, à l’occasion du tournoi Challenger 75 de Braga, au Portugal. Une victoire qui lui permet également de progresser au classement mondial, où il occupe désormais la 186e place en double, selon le COC Tennis.

Le club casablancais, dont le joueur est membre, a salué cette performance, mettant en avant le travail, la persévérance et les sacrifices qui ont jalonné son parcours sur le circuit professionnel.

Ce nouveau sacre constitue une étape importante pour Lalami Laaroussi, qui poursuit son ascension dans le tennis international. Il représente également une source de fierté pour le COC Tennis et le tennis marocain.

Avec ce deuxième titre Challenger en double, le Marocain confirme sa progression et nourrit de nouvelles ambitions pour la suite de sa carrière.