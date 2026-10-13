La Bourse de Casablanca entame ses échanges sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive mardi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,12% à 16.947,83 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,09% à 1.229,11 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,25% à 1.256,55 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,05% à 1.619,58 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,94%.

S.L.