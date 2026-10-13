Africa Sports Expo 2026 : le bilan de la 5ème édition

Le salon s’est achevé à Casablanca après avoir réuni 21 000 visiteurs en provenance de 40 pays et 180 exposants issus de 20 pays, autour d’un programme associant rencontres professionnelles, conférences et animations sportives.

La 5ᵉ édition d’Africa Sports Expo vient de clôturer quatre journées consacrées à l’économie, à l’industrie et à la pratique du sport à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC).

Organisé du 8 au 11 octobre, le salon a accueilli 21 000 visiteurs venus de 40 pays et 180 exposants issus de 20 pays, sur une superficie de 18 000 m². Cette édition a associé deux journées exclusivement réservées aux professionnels, les 8 et 9 octobre, et deux journées ouvertes au grand public, les 10 et 11 octobre.

Un rendez-vous pour les professionnels de l’industrie sportive

Les deux premières journées ont réuni entreprises, institutions, fédérations, investisseurs, équipementiers et experts autour de rencontres B2B et de conférences consacrées aux perspectives de développement du secteur. Les exposants ont présenté leurs produits et solutions dans les domaines des infrastructures sportives, du fitness, des équipements, de la nutrition et des services.

La dimension africaine a notamment été illustrée par la participation du Mali en qualité de pays invité d’honneur, en présence de son ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Parmi les temps forts, la 2ᵉ édition de l’Africa Stadiums & Arenas Forum a réuni décideurs et experts autour des enjeux de développement et d’exploitation des infrastructures sportives en Afrique, tandis que d’autres conférences ont abordé les perspectives du football africain et les opportunités de coopération sur le continent.

Le salon a également accueilli la 4ᵉ édition du Forum National de l’Empowerment des Filles et des Femmes par le Sport, organisée par Tibu Africa, consacrée au rôle du sport dans l’inclusion et l’autonomisation.

Deux journées ouvertes au grand public

Les 10 et 11 octobre, le salon a proposé au grand public un programme de compétitions, de démonstrations et d’animations sportives.

La Morocco Fitness Cup, les Morocco Power Games et l’E-Sport Corporate League ont notamment rythmé le week-end, permettant aux visiteurs de découvrir différentes disciplines et de rencontrer les marques et les acteurs de l’écosystème sportif.

Des initiatives et des entreprises mises à l’honneur

La 5ᵉ édition des Morocco Sports Awards, organisée par la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS), a distingué huit initiatives et catégories, récompensant notamment Nawal Sfendla, Ismail Sefrioui, l’Office National des Aéroports, Pepsi, TAQA Morocco, Saham Banque et Reborn, ainsi que Joma Sport et W.Allfit, distingués par les coups de cœur du jury.

La FMPS a également dévoilé les entreprises distinguées dans le cadre de la 2ᵉ édition du Label Équipementier Sportif, visant à valoriser les savoir-faire et à accompagner la professionnalisation de la filière.

Une ambition qui se poursuit au-delà du salon

À travers la diversité de ses exposants, de ses conférences et de ses animations, Africa Sports Expo 2026 a illustré les opportunités offertes par le développement de l’économie du sport au Maroc et en Afrique.

« Notre ambition est de faire d’Africa Sports Expo bien plus qu’un salon. Nous voulons en faire une plateforme qui rassemble les acteurs, crée des connexions et favorise les opportunités. Les grands événements sportifs représentent une formidable opportunité, mais notre véritable enjeu est de transformer cette dynamique en activité économique durable, en emplois et en savoir-faire, au Maroc et en Afrique. », déclare Mehdi Sekkouri Alaoui, organisateur d’Africa Sports Expo et président de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport.

Avec cette 5ᵉ édition, Africa Sports Expo réaffirme sa volonté de contribuer à la structuration de l’industrie sportive et de faire du sport un moteur de développement économique et social au Maroc et en Afrique.