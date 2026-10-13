Après la formation du gouvernement, le RNI s’exprime

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Mohamed Chaouki, président du RNI, a affirmé que son parti exercera une opposition « forte, responsable et constructive », fondée sur la Constitution de 2011, qui a conféré à l’opposition une place essentielle dans l’édifice démocratique et institutionnel du Maroc.

Dans une déclaration transmise à Le Site info après l’annonce de la formation du gouvernement, Chaouki a indiqué que le passage à l’opposition constitue « un prolongement naturel de la pratique démocratique et une étape permettant de poursuivre notre contribution à la vie politique et institutionnelle, avec des rôles et des responsabilités différents ».

Le président du RNI a souligné que la force du parti repose sur une solide expérience gouvernementale, un poids politique et parlementaire important ainsi qu’une riche expérience dans la gestion des affaires publiques et l’accompagnement des grands chantiers et réformes.

« Nous disposons d’un groupe parlementaire réunissant des compétences reconnues pour leur expertise et leur expérience, ainsi que des cadres aguerris au travail législatif et institutionnel, qui possèdent une connaissance précise des dossiers économiques et sociaux et des contraintes de la gestion gouvernementale », a-t-il déclaré.

Selon Chaouki, ces acquis constitueront un atout pour l’action du parti dans l’opposition et lui permettront de débattre en profondeur des politiques publiques et de questionner les choix gouvernementaux à partir de faits, de données et d’arguments, plutôt que de slogans ou de surenchères.

Il a assuré que le prochain gouvernement fera face à une opposition forte et sérieuse, qui exercera son contrôle avec toute la rigueur permise par la Constitution, formulera des critiques constructives et responsables et proposera, pour chaque problème, des solutions et des alternatives claires.

« Nous ne serons pas une opposition qui rejette pour le simple plaisir de rejeter. Nous n’hésiterons pas non plus à exprimer notre désaccord chaque fois que l’intérêt général l’exigera. Nous veillerons à ce que notre travail parlementaire repose sur la solidité des arguments, la précision de l’évaluation et la qualité des propositions. Nous sommes convaincus que la véritable opposition ne se mesure pas à la virulence du discours politique, mais à sa capacité à élever le débat public et à contribuer à l’amélioration de la décision publique », a-t-il ajouté.

Chaouki a conclu en affirmant que « l’intérêt supérieur de la nation restera la boussole qui guide nos positions et nos choix. Les grands chantiers nationaux ne sont pas soumis à la logique de la majorité et de l’opposition, et servir le Maroc n’est l’apanage d’aucune position politique ou institutionnelle ».

« Nous avons assumé nos responsabilités au gouvernement et nous continuerons à les assumer dans l’opposition avec le même sérieux et le même sens des responsabilités, en plaçant l’intérêt de notre pays au-dessus de toute autre considération. Les positions politiques changent, mais l’engagement envers la patrie et les citoyens demeure constant. Pour nous, l’opposition ne signifie pas sortir du champ de la responsabilité, mais l’exercer avec des outils et des rôles différents », a-t-il affirmé.

H.M.