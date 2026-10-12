Météo Maroc: les prévisions de ce mardi 13 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 octobre 2026.

– Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud de l’Oriental avec ondées éparses.

– Nuages bas fréquents sur la Méditerranée, Rhamna et les côtes Atlantiques avec formations brumeuses ou bruine, par endroits.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes Centres et Sud et le Sud-est.

– Température minimale de l’ordre de 03/09 °C sur l’Atlas et le Rif, de 09/15 °C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21 °C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.