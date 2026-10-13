Les prix des légumes s’envolent: les Marocains n’en peuvent plus

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Les prix des légumes poursuivent leur hausse dans les marchés du Maroc. Certaines variétés, comme les haricots verts et les petits pois, dépassent désormais les 20 dirhams le kilogramme.

Comme constaté par Le Site info, cette tendance touche l’ensemble des légumes et pèse lourdement sur le budget des ménages, le coût du panier de courses dépassant désormais les 200 dirhams.

Lors d’une tournée dans un marché populaire de Casablanca, le prix du kilogramme de tomates atteignait 8 dirhams, contre 7 dirhams pour les pommes de terre, 14 dirhams pour les poivrons verts et 8 dirhams pour les oignons.

Des sources au sein du marché de gros de Casablanca attribuent cette flambée au manque de contrôle dans les marchés ainsi qu’à la présence de spéculateurs. Selon ces sources, certains propriétaires d’entrepôts frigorifiques stockeraient les légumes pour faire monter les prix, au détriment des agriculteurs et des consommateurs.

H.M.