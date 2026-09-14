Walid Regragui dévoile son onze idéal pour gagner la Ligue des champions (VIDEO)

Consultant pour Canal+, Walid Regragui s’est prêté au jeu en dévoilant son onze idéal, composé de joueurs qu’il estime capables de remporter la Ligue des champions cette saison. Un Lion de l’Atlas figure dans son onze, il s’agit de Achraf Hakimi.

Le sélectionneur national a ainsi livré sa vision de l’équipe parfaite pour aller au bout de la prestigieuse compétition européenne, en s’appuyant sur plusieurs stars évoluant au plus haut niveau.

Une sélection qui reflète les choix et les préférences de Regragui, alors que la course au titre s’annonce particulièrement disputée cette saison.