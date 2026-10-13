Croissance au Maroc: les prévisions du FMI pour 2026 et 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de l’économie marocaine de 4,5% en 2026 et de 4,2% en 2027, selon les dernières projections de l’institution.

L’inflation devrait, pour sa part, s’établir à 0,9% en 2026, avant de s’accélérer à 1,4% en 2027, souligne le FMI dans son rapport « Perspectives économiques mondiales », publié à l’occasion des Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent du 12 au 18 octobre à Bangkok, en Thaïlande.

En revanche, le déficit du compte courant devrait se creuser pour atteindre 4,9% du PIB en 2026, avant de revenir à 4,1% en 2027, fait savoir la même source, notant que le taux de chômage devrait, quant à lui, s’établir à 12,2% en 2026, avant de reculer à 11,3% en 2027.

À l’échelle de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la croissance devrait se contracter de 2% en 2026, avant de rebondir à 7% en 2027.

Au niveau mondial, le FMI prévoit une croissance de 3,1% en 2026, puis de 3,4% en 2027. Parallèlement, l’inflation mondiale devrait marquer une pause dans sa trajectoire baissière, pour passer de 4,1% en 2025 à 4,7% en 2026, avant de refluer à 4,1% en 2027.

S.L.