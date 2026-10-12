Botola: le Hassania Agadir et l’AS FAR se neutralisent (2-2)
Le Hassania Agadir, qui recevait à Mohammedia, et l’AS FAR se sont neutralisés (2-2), en match de la 4è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé lundi soir au stade El Bachir à Mohammedia.
Anas Bach a ouvert le score pour les visiteurs avec un but précoce à la 4è minute de jeu, avant que Imad Riahi n’égalise (37è). Ayoub Qasmi a donné l’avantage à l’équipe de Souss (72è), tandis que Youssef Fahli a remis les Militaires au score en égalisant du point de penalty (90è).
Au terme de ce match, le Hassania Agadir s’installe provisoirement sur le fauteuil de leader avec 7 unités, tandis que l’AS FAR est 7è avec 4 points et deux matchs en retard.
La 4è journée de la Botola reprend mardi avec des matchs qui opposeront la Renaissance Berkane à la Renaissance Zemamra et le FUS Rabat au Raja Casablanca.