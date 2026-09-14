Blessure d’Achraf Hakimi : les premières précisions

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L’inquiétude plane autour d’Achraf Hakimi. Le latéral droit a été contraint de quitter la pelouse, dimanche, lors du succès du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (1-0), après avoir ressenti une douleur.

Aligné d’entrée, le capitaine des Lions de l’Atlas n’a pas pu terminer la première période. Pris en charge par le staff médical parisien, il a effectué quelques mouvements sur le bord du terrain pour tenter d’évaluer sa capacité à poursuivre la rencontre, avant de finalement céder sa place.

Après le match, Luis Enrique a confirmé la blessure de son joueur, tout en refusant de tirer des conclusions avant les examens médicaux. « Achraf Hakimi souffre d’une blessure à l’adducteur, mais sa gravité reste encore à déterminer. Les examens médicaux prévus lundi permettront d’en savoir davantage sur son état de santé », a déclaré l’entraîneur du PSG.

Hakimi doit ainsi passer des examens ce lundi afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée éventuelle de son absence. Le verdict est particulièrement attendu à une semaine du déplacement du PSG au Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille.

L’évolution de son état de santé sera également suivie avec attention par le staff de la sélection nationale. Une indisponibilité prolongée constituerait un coup dur pour les Lions de l’Atlas, dont Hakimi reste l’un des principaux cadres.

H.M.