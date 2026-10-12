VIDEO. CAN Futsal 2026: le Maroc bat l’Algérie (4-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue algérienne sur le score de 4 buts à 0, en match disputé lundi soir à la salle Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, organisée au Maroc du 12 au 21 octobre.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Youssef El Mesrar (10e) et Youssef Jawad, auteur d’un triplé (12e, 26e et 32e).

À la faveur de ce succès, le Maroc prend la tête du groupe A avec 3 points, à égalité avec la Zambie, victorieuse de la Libye.