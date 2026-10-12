WAC: en colère, les supporters réclament le départ de l’entraîneur

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Le Wydad de Casablanca n’a pas su profiter de l’avantage du terrain et du soutien de son public pour s’imposer face au CODM, dimanche au Complexe Mohammed V.

Les Rouges ont livré une prestation décevante, laissant échapper deux points à domicile et suscitant un vif mécontentement parmi leurs supporters. Au coup de sifflet final, les fans du Wydad ont, en effet, exprimé leur colère par des critiques et des sifflets à l’encontre de l’entraîneur Paulo Sérgio, dont ils ont réclamé le départ après ce match nul face.

Pour la deuxième fois, le Wydad n’a pas réussi à gagner devant son public. Battu lors de son premier match à domicile par le Wydad de Témara, il a ensuite concédé le nul face au CODM. Les Rouges se sont en revanche imposés à l’extérieur contre le DHJ.

H.M.