Thales accompagne Royal Air Maroc dans la digitalisation de ses opérations de vol avec AvioBook Flight

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Thales fournira à Royal Air Maroc une plateforme technologique de pointe dans le domaine des sacoches de vol électroniques (EFB). AvioBook Flight est la seule solution EFB entièrement intégrée du marché. Elle simplifie les opérations et améliore leur efficacité à chaque étape du vol, avant, pendant et après chaque trajet.

La solution logicielle complète AvioBook Flight est conçue pour réduire les risques liés à la sécurité, renforcer la conformité, accroître la redondance et la résilience technologiques, et améliorer la durabilité environnementale, tout en permettant de réduire les temps de rotation des avions au sol.

Forte de plus de dix ans d’expérience, AvioBook Flight est une solution éprouvée qui se distingue par son intégration fluide aux systèmes back-office et par des fonctionnalités adaptées aux besoins concrets des utilisateurs. AvioBook possède une solide expérience dans le développement de solutions flexibles et évolutives, déjà déployées auprès de 70 compagnies aériennes à travers le monde.

Ce contrat marque une nouvelle étape dans le partenariat de longue date entre Thales et Royal Air Maroc, notamment dans les domaines du divertissement à bord, de la maintenance et de la cybersécurité.

Cette annonce intervient alors que Thales participe au Marrakech Airshow 2026, qui se tient du 7 au 10 octobre sur la base aérienne des Forces Royales Air à Marrakech. À l’occasion de cette huitième édition, Thales présente ses dernières solutions dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et du cyber et numérique. Le Groupe rencontre également ses clients et partenaires marocains, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement de l’écosystème aéronautique du Royaume.

« Nous sommes fiers de fournir à Royal Air Maroc nos solutions logicielles de référence, en phase avec les ambitions de digitalisation et d’expansion de la compagnie, qui prévoit de porter sa flotte à 200 appareils d’ici 2037. Nous nous réjouissons de contribuer à son évolution en plaçant les technologies de pointe au cœur de son développement. » Frédéric Dru, CEO d’AvioBook, société du groupe Thales

« Cet accord témoigne de l’engagement de longue date de Thales au Maroc et de son soutien aux ambitions du Royaume. Alors que Royal Air Maroc poursuit l’expansion de sa flotte et renforce son rôle de compagnie aérienne de premier plan, nous sommes fiers de contribuer à cette dynamique grâce à des solutions numériques évolutives qui renforcent la compétitivité, l’excellence opérationnelle et la durabilité. Grâce à l’innovation et à notre engagement local, Thales reste pleinement en phase avec la vision du Maroc pour un secteur aérien moderne, résilient et connecté au monde. » Yan Levy, CEO de Thales au Maroc

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées dans les domaines de la Défense, de l’Aéronautique et du Cyber & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants répond à plusieurs enjeux majeurs : la souveraineté, la sécurité, la durabilité et l’inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an dans la recherche et le développement, notamment dans des domaines clés pour les environnements critiques, tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies quantiques et le cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 20,6 milliards d’euros.

À propos de Thales Maroc

Présent au Maroc depuis plus de 40 ans, Thales intervient dans les secteurs de la Défense, de la Sécurité publique et de l’Aviation civile. Le Groupe est implanté dans le Royaume à travers son siège à Rabat, son usine T3DM et son centre de cybersécurité à Casablanca.

Thales entretient des relations étroites avec les PME et les universités et participe aux principales associations professionnelles.