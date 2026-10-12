La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,94% à 16.954,5 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,99% à 1.227,98 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,97% à 1.253,46 pts.

S.L.