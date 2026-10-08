La CAN 2027 aura bien lieu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda (CAF)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé, jeudi au Cap-Vert, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 se tiendra bien comme prévu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, malgré les inquiétudes concernant les préparatifs de la compétition.

« Nous irons au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, nous aurons la CAN la plus réussie », a affirmé M. Motsepe lors de la Conférence stratégique de la CAF, qui se tient du 7 au 9 octobre à Santa Maria, sur l’île de Sal, en présence notamment du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

Le président de la CAF a, à cet égard, assuré s’être convaincu du « profond engagement » des chefs d’État des trois pays organisateurs en faveur de la réussite de cette compétition, indiquant avoir rencontré le président kényan, William Ruto, et la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, dans le cadre du suivi des préparatifs du tournoi.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda avaient été désignés conjointement pour accueillir la CAN 2027, une première pour la compétition organisée dans trois pays.

La Conférence stratégique de la CAF réunit les présidents des 54 associations membres, les présidents des unions zonales, les membres du Comité exécutif de l’instance continentale, des sélectionneurs, des responsables techniques et des experts internationaux.

Cette rencontre est consacrée notamment à la définition des orientations pour le développement du football africain, au renforcement des associations membres et à l’analyse des performances des sélections du continent lors de la Coupe du Monde 2026.

S.L.