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Alerte météo au Maroc: fortes pluies, orages et grêle, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 octobre 2026 - 18:06
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 16H30 à 23H00, dans les provinces de Rehamna, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Ifrane, Khenifra, Sefrou, Jerada, Taourirt, Moulay Yacoub, Khemisset, Méknes, El Hajeb, Fès, Al Hoceima, Taounate, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Chichaoua, Azilal, Errachidia, Midelt, Boulemane, Tata, Al Haouz, Driouch, Nador, Guercif, Taza, Figuig, Khouribga, El Kelaa des Sraghna et Marrakech, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.

S.L.

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