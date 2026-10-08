La Bourse de Casablanca termine dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative jeudi, son indice principal, le MASI, perdant 1,42% à 16.749,18 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,43% à 1.211,93 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 1,09% à 1.242,31 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 1,56% à 1.611,63 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie pharmaceutique » (-6,8%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-4,1%) et « Chimie » (-2,81%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, le secteur « Boissons » (+1,21%) a affiché l’unique performance positive.

Les échanges ont dépassé 195,63 millions de dirhams (MDH), dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (33,07 MDH), Sodep-Marsa Maroc (23,34 MDH) et Ciments du Maroc (8,61 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 987,59 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Sothema (-7,35% à 291 DH), Minière Touissit (-6,76% à 4.000 DH), Cash Plus (-5,79% à 203,5 DH), AGMA (-5,64% à 6.680 DH) et T2S Group Holding (-4,95% à 190,1 DH).

En revanche, Zellidja (+9,97% à 257,45 DH), Réalisations Mécaniques (+6% à 459,35 DH), Rebab Company (+5,77% à 104 DH), Oulmès (+5,15% à 1.225 DH) et Mutandis (+0,96% à 221 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.