Casablanca: la comédie «Le Rôti» d’Amanda Sthers débarque au Studio des Arts Vivants

Dans le cadre de la programmation des Théâtrales, Top Event Production accueille la nouvelle comédie d’Amanda Sthers, « Le Rôti », le jeudi 15 octobre au Studio des Arts Vivants à Casablanca. Mise en scène par Benjamin Elharrar, la pièce réunit Samy Berry, Vanessa Fery, Valentin Giard et Audrey David autour d’un dîner qui va rapidement prendre une tournure inattendue !

Amanda Sthers revient au théâtre avec une comédie aussi savoureuse qu’explosive, dans laquelle un simple dîner entre amis devient le révélateur de nos préjugés, de nos contradictions et de tout ce que l’on préfère généralement ne pas dire.

Jérôme et Mélanie, couple de bobos parisiens, invitent deux amis à dîner : Julie, célibataire pétillante adepte des aventures sans lendemain, et Mehdi, collègue de bureau aussi charmant que discret.

Tout semble parfait… jusqu’au moment où Mehdi refuse de manger le rôti de porc servi pour le dîner, qu’il ne peut consommer pour des raisons religieuses.

Et là, la soirée dérape.

Une remarque en entraîne une autre. Les maladresses s’accumulent, les vérités fusent, les langues se délient et, derrière les bonnes intentions de chacun, les certitudes commencent à vaciller.

Avec « Le Rôti », Amanda Sthers construit une comédie autour de ces conversations qui commencent poliment et finissent par partir dans tous les sens. Religion, préjugés, amitié, couple, bonne conscience : les sujets s’invitent à table au fil d’échanges rapides, de quiproquos et de vérités lâchées parfois beaucoup trop spontanément.

Le comique naît du décalage entre ce que les personnages pensent d’eux-mêmes et ce qu’ils finissent par révéler lorsque la conversation leur échappe.

Un dîner ordinaire devient alors un terrain de jeu où chacun finit, à sa manière, par se faire rattraper par ses propres contradictions.

Présentée depuis décembre 2025 à la Comédie Saint-Martin à Paris, où elle est programmée jusqu’en mai 2027, « Le Rôti » poursuit ainsi son parcours avec une représentation à Casablanca

Le jeudi 15 octobre à 20H30 – Studio des Arts Vivants

Infoline : 0656 900 000

Billetteries : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/4251/le-roti-casablanca-octobre-2026