Raja, RSB, MAS, AS FAR… la CAF adopte de nouvelles règles pour les compétitions interclubs

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), présidé par Patrice Motsepe, a adopté plusieurs décisions importantes concernant les compétitions africaines et le programme d’activités de l’instance pour les prochaines années.

Réuni vendredi 2 octobre 2026 par visioconférence, le comité exécutif a notamment approuvé le calendrier des compétitions de la CAF pour la période 2026-2030. Cette nouvelle programmation doit permettre aux associations membres, aux clubs et aux différents acteurs du football africain de disposer d’une meilleure visibilité et de planifier plus efficacement leur participation aux compétitions et événements de la Confédération.

Par ailleurs, la CAF a annoncé que la cérémonie des CAF Awards 2026 se tiendra à Lagos, au Nigeria, le lundi 7 décembre 2026. Le Nigeria accueillera également l’assemblée générale ordinaire de la Confédération, prévue le samedi 21 novembre 2026.

Le comité exécutif a également pris connaissance de l’état d’avancement des préparatifs du Congrès stratégique de la CAF, qui se déroulera sur l’île de Sal, au Cap-Vert, du 7 au 9 octobre 2026.

Plusieurs changements pour les compétitions interclubs

Parmi les principales décisions adoptées figurent plusieurs modifications concernant les compétitions interclubs de la CAF.

Désormais, un joueur pourra évoluer avec plus d’un club au cours d’une même saison dans les compétitions interclubs de la Confédération. Une mesure qui apporte davantage de flexibilité aux clubs et aux joueurs dans la gestion des effectifs.

La réglementation relative à l’enregistrement des joueurs a également été revue. Chaque club pourra inscrire jusqu’à 40 joueurs à tout moment au cours de la saison. Les clubs pourront en outre remplacer jusqu’à quatre joueurs lors de la dernière période d’enregistrement, à condition que les joueurs concernés n’aient disputé aucun match dans une compétition interclubs de la CAF durant la même saison.

Sur le plan disciplinaire, l’ensemble des dossiers et questions relevant de la discipline sera désormais transmis à la Commission de discipline, alors que ces prérogatives relevaient auparavant de la Commission des compétitions interclubs.

Les dates du football féminin et du beach soccer fixées

Le comité exécutif a également validé les dates de la Ligue des champions féminine de la CAF 2026. La phase finale de la compétition se déroulera du 1er au 15 novembre 2026.

La CAF a par ailleurs confirmé l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer 2026 au Sénégal. Le pays, tenant du titre, accueillera la compétition du 28 novembre au 6 décembre 2026.

À travers ces différentes décisions, la CAF entend renforcer la visibilité de son calendrier, adapter ses règlements aux réalités du football continental et offrir aux clubs et aux sélections une meilleure lisibilité pour les prochaines saisons.